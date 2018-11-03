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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1012 göçmen yakalanmış

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1012 göçmen yakalanmış

İçişleri bakanlığınca yapılan açıklamada 26 Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 24 olayda toplam 1012 düzensiz göçmen yakalanmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 12:10 - Güncelleme: 03-11-2018 12:10

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 26 Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 24 olayda toplam 1012 düzensiz göçmen yakalanmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

Gerçekleşen düzensiz göç olaylarının detayları şu şekildedir;

26 Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 24 göç olayının 21’i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2’si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1’i Güney Marmara Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşmiştir.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Dikili, Seferihisar, Urla, Kuşadası, Aliağa, Çeşme ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 21 olayda 979 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Datça bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 30 düzensiz göçmen yakalanmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Mudanya bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 3 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Gerçekleşen 24 göç girişiminin 3’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Datça, Bodrum ve Ayvacık bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 83 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 1 göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

Ayrıca Enez, Kuşadası, Gelibolu, Ayvacık, Anamur, Bodrum, Urla, Çeşme, Didim, Ayvalık bölgelerinde gerçekleşen 11 düzensiz göç olayında Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 460 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde;

1 Arama Kurtarma Korveti, 22 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 1.457 saat seyir yapılmış,

52 helikopter (111 saat) ve 7 uçak (50 saat) sortisi ile toplam 161 saat uçuş gerçekleştirilmiş,

4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 268 saat görev icra edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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