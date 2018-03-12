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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada yurt içinde toplam 13 (1 ölü, 7 sağ, 5 teslim ) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 10:35 - Güncelleme: 12-03-2018 10:35

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.116 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.107 Terör (PKK/KCK 262, AŞIRI SOL 10, DEAŞ 95, FETÖ/PDY 740), 3.783 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 136 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.026 kişi gözaltına alınmıştır.

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 13 (1 ÖLÜ, 7 SAĞ, 5 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

5 MART PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST SAĞ

DİYARBAKIR/LİCE – 1 (SAĞ)
VAN/ÇALDIRAN – 1 (SAĞ)
ŞANLIURFA/SURUÇ – 2 (SAĞ)

6 MART SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

OSMANİYE/MERKEZ – 1 (ÖLÜ)
HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)

7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ – 3 TERÖRİST TESLİM

ŞIRNAK – 3 (TESLİM)

8 MART PERŞEMBE GÜNÜ – 2 TERÖRİST TESLİM

ŞIRNAK – 1 (TESLİM)
AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (TESLİM)

9 MART CUMA GÜNÜ –  1 TERÖRİST SAĞ

KİLİS/MERKEZ – 1 (SAĞ)

11 MART PAZAR GÜNÜ –  1 TERÖRİST TESLİM

HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

6 ilde (Mardin-10, Tunceli-4, Hakkâri-1, Bitlis-4, Batman-1, Diyarbakır-1) 21 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
14’ü ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 1 Doçka, 4 Roketatar,  8 Kalaşnikov, 1)  toplam 21 silah,
1.172 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,
46 El Bombası,
2.944 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
9 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.756 OPERASYONDA;
Piyasa değeri 12.827.832 TL olan;

979 kg Esrar,
96 kg Eroin,
1,3 kg Kokain,
1,5 kg Afyon Sakızı,
2,83 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
6,1 kg Metamfetamin,
366.426 adet Uyuşturucu Hap,
535 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 4.765.864 TL olan; 648 bin 407 adet Kaçak Sigara,

45 bin 403 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.738 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 416 şüpheli gözaltına alınmıştır. 11 kg esrar, 5 kg eroin, 2,7 kg sentetik kannabinoid, 4,1 kg metamfetamin, 3.406 adet uyuşturucu hap, 454 kök kenevir, 1,5 kg afyon sakızı ve 43 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;
389’u denizlerde olmak üzere toplam 5.371 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 136 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

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