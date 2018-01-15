İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe! Son bir haftada terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt içinde 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun da aralarında bulunduğu, 2'si ölü, 9'u sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.299 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör (PKK/KCK 183, AŞIRI SOL 11, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 721,), 4.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 77 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.671 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.