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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Afrin paylaşımı yapanların başı belada

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Afrin paylaşımı yapanların başı belada

İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle, 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 10:50 - Güncelleme: 22-01-2018 10:50

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında soruşturma başlattı. 

24 KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle, 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtildi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamaya göre, 15-22 Ocak tarihleri arasında yürütülen terör operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi. O isimler arasında, aranan teröristler listesinde gri listede bulunan Remzi Büyük de bulunuyor. Bakanlık son 1 haftada terör, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 674 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.




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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 12:46 Bu ulkenin iki tane bas belasi var.Birisi pkk birisi de Ataturk ve Cumhuriyet dusmani yobazlar.Bu iki grup yillardir ulkenin kanini iligini emdi.Ikiside bitirilmeli.

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