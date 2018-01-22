İçişleri Bakanlığı açıkladı! Afrin paylaşımı yapanların başı belada

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında soruşturma başlattı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle, 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtildi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamaya göre, 15-22 Ocak tarihleri arasında yürütülen terör operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi. O isimler arasında, aranan teröristler listesinde gri listede bulunan Remzi Büyük de bulunuyor. Bakanlık son 1 haftada terör, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 674 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.









