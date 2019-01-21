İçişleri Bakanlığı açıkladı 831 hesaba işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşanan spor olaylarını azaltmak amacıyla sporda şiddetin önlenmesi kanunuyla ilgili olarak; sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 831 hesapla ilgili işlem yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonu ilk yarısında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı.



Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsade edilmeyip yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. "

