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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ocak'ta düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:41 - Güncelleme: 04-02-2019 10:41

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Gri kategoride aranan; Rıdvan Ertaş, Müslüm Bilici isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 44’ü PKK/KCK, 6’sı ise DEAŞ terör örgütü mensubu.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 bin 158 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlar neticesinde; 108 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 95 silah, 30 adet mayın/eyp, 32 adet el bombası, 1.121 kg patlayıcı madde, 9 bin 63 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 bin 34 operasyonda 15 bin 636 kişi gözaltına alındı ve 2 bin 158 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 444 operasyonda 2 bin 397 kişi gözaltına alındı, 74 kişi tutuklandı.

Asayiş uygulamaları; Ocak ayında ülke genelinde “çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetim uygulaması”, “okul önü genel asayiş ve trafik denetleme” uygulaması yapılarak, 330 bin 576 şahıs kontrol edildi. 711 aranan şahıs yakalandı. 12 kayıp şahıs (3’ü çocuk) bulundu, 35 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 80 bin 710 araç kontrol edildi ve 548 araç trafikten men edildi. 30 bin 124 iş yeri denetlenerek 277 iş yerine işlem yapıldı.

Siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında, 4 bin 718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 111 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; bin 92’si denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 137 düzensiz göçmen yakalandı ve 485 organizatör gözaltına alındı.

2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybetmiş iken, 2019 yılı ilk bir ayında yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 11:06 Ne güzel bir haber. Böyle haberlere bayılıyorum. Polisimizin askerimizin eline yüreğine sağlık.

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