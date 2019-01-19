İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan seçim açıklaması kaç Suriyeli oy verecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu. Adres bilgilerinde eksik olan 363 bin 555 vatandaşa çağrıda bulunduklarını belirten Bakan Soylu SMS ile bildirim yaptıklarını söyledi.

64 bin 348 vatandaşın başvuruda bulunduğunu kaydeden Soylu "Bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk” dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmalarında satır başları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek

Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. (31 Mart seçimleri) Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir."