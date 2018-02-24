İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Birliklerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti.nSoylu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının görev yaptığı merkeze gelişinde Vali Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Şamil Tayyar ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.