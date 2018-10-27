İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Soylu, Ağrı ve Iğdır'daki sınır hatlarında yaptığı incelemelerin ardından, naaşı bugün toprağa verilen Dikmen'in, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.
Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşlik ettiği Soylu, şehidin babası Nihat ile kardeşi Mesut Dikmen'e başsağlığı diledi.
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