İçişleri Bakanı Soylu'dan o saldırıya tepki: Aciz girişim...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."
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Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uuDEVAMI »
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