İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı için "Buna '2 Ekim olayı' diyebiliriz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Başkonsolos'un konutundaki arama için de "Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor" dedi. İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları...

- Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil"

- Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı."

 - Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

BAŞKONSOLUSUN KONUTU ARANACAK MI?..

- (Başkonsolosun rezidansında arama) Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor.

- Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu sağlayabilmek ilgili ülkenin (Suudi Arabistan) onayıyla mümkündür. İlgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren orada bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacaktır.

- Başkonsolusun konutunda arama izni daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı.

- Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir.

  • Siyaset 17 Ekim 2018 10:46
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