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İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgiliSuudi Başkonsolus'un konutundaki arama için mutabakat beklendiğini açıkladı...

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 10:27 - Güncelleme: 17-10-2018 10:36

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı için "Buna '2 Ekim olayı' diyebiliriz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Başkonsolos'un konutundaki arama için de "Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor" dedi. İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları...

- Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil"

- Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı."

- Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

BAŞKONSOLUSUN KONUTU ARANACAK MI?..

- (Başkonsolosun rezidansında arama) Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor.

- Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu sağlayabilmek ilgili ülkenin (Suudi Arabistan) onayıyla mümkündür. İlgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren orada bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacaktır.

- Başkonsolusun konutunda arama izni daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı.

- Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir.

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 - Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır.

- (Kaşıkçı olayıyla ilgili ses kayıtları bulunduğu iddiası) Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır.

KANAATLERİM VAR AMA... 

- Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kanaatelerim var, bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip değilim. Kanaatelerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir.

- (ABD'nin Kaşıkçı olayını 'Suud'un hamisi' olarak sahiplendiği iddiası) Beyan farklılıklarından aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. Üç gün önce başka, üç gün sonra başka bir şey. Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Abidin 17 Ekim 2018 12:08 Vay be adam katledilmiş demek...Nerden mi anladım. "2 Ekim Olayı" diyebiliriz demesinden!

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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