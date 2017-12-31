İçişleri Bakanı Soylu yılbaşını Kato Dağı'nda geçirecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını geçireceği ve 19 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’na geldi. Soylu’nun, burada telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Verdiğiniz mücadele hem millet hem de Hak katında sizleri yüceltmektedir. Zaten Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde Kato Dağı’nı hayırla yad ediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'ndaki güvenlik güçleriyle geçirmek üzere kente geldi. Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Bakan Soylu’yu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile kent protokolü karşıladı. Bakan Soylu, karşılamanın ardından helikopterle, terör örgütü PKK’ya yönelik 19 Nisan’da başlatılan operasyonun sürdüğü 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na çıktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak’ın da eşlik ettiği Soylu, burada görevli askerlerle selamlaşarak, komutanlardan operasyon ve kurulan üs bölgesiyle ilgili bilgi aldı, helikopter kazasında şehit olan eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, operasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Telefonla konuşan Soylu, “Bugün buraya geldik. Geçen yılda gelmiştik ve Aydoğan paşayla aramıştık sizi. Şimdi de burada hem üs bölgesi kuruldu hem de geçen kış burada teröristler vardı. Bu yıl Allah nasip etti sizin evlatlarınız var, kahramanlar var. Şimdi onların da yanındayım. Jandarma Genel Komutanımız burada, tümen komutanımız burada, valimiz burada. Ethem abiyi de getirdim” dedi.