İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünya evine giren çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Soylu, AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ile Sena Yener'in, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi yaptı.

Gümrükçüoğlu, Kur'an-ı Kerim armağan ettiği çiftin evlilik cüzdanını da kendilerine vermesi için Bakan Soylu'ya uzattı.

Soylu, ömür boyu mutluluklar dilediği çifte, "Birbirinize gösterdiğiniz bu sevgi ve saygıyı, sizi bugünlere getiren anne ve babalarınıza da gösterin. Bizim tecrübemiz, bize nakledilen odur ki haneniz hep mutlu, bereketli ve güzel olur." dedi.

Evlilik cüzdanını gelin Sena Yener'e ileten Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk nasihatini de hatırlattı.