  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İçişleri açıkladı: Türkiye e belediye sistemine geçiyor

İçişleri açıkladı: Türkiye e belediye sistemine geçiyor

İçişleri Bakanlığı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin E-Belediye’ye geçeceğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 15:46 - Güncelleme: 09-02-2018 15:46

İçişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ Başkanlığında yürütülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları çerçevesinde ülkemizde yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin karşı karşıya kaldığı idari iş ve işlemlerin sayısının azaltılarak basitleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmaları açıkladı.

1. Yayınlanan 2 Genelge ile belediyelerimizden, başvuru sahiplerinden mevzuatta öngörülen belge ve yükümlülükler dışında ek belge istenmemesi, vatandaşlarımıza fazladan iş ve işlem şartı getirilmemesi istenmiştir.

2. İnşaat ruhsat izin süreçlerinde, başvuru sahipleri için basitleştirme ve kolaylaştırma sağlanmıştır. Daha önce vatandaşlarımız tarafından yapılması gereken 18 adet başvuru sayısı 7’ye düşürülecektir.

3. Uygulamanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ülke düzeyinde hizmette standardizasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımızca bir rehber hazırlanarak belediyelere ulaştırılmıştır.

4. Görevlendirilen mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörlerimiz yukarda ifade edilen kolaylaştırıcı düzenlemelerin uygulanmasına yönelik rehberlik ve denetim yapmaktadır.

Yapılan birleştirme ve Kolaylaştırma Prosedürlerinden Bazı Örnekler

1. “İmar Durum Belgesi Alınması” ile “İnşaat İstikamet Rölövesi ve Kot Kesit Belgesi Alınması” işlemleri, sadece “İmar Durum Belgesi Başvurusu” olarak yapılacaktır.

2. “Mimari Proje Onayının Alınması”, “Su-Kanal Altyapı İzin Belgesi Ve Ödemeye Dair Makbuz Alınması” ile “Kazı Hafriyat İzni Alınması” işlemleri, sadece “Ruhsat Başvurusu” olarak yapılacaktır.

3. “İş Bitiminde Belediye Denetimi Ve Raporun Teslimi” ile “Yapı Kullanma İzin Belgesi” işlemleri, sadece “Yapı Kullanma İzin Başvurusu” olarak yapılacaktır.

4. “İtfaiye Denetiminin Yapılması” ile “Faaliyet İzni (İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınması)” işlemleri, sadece “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Başvurusu” olarak yapılacaktır,

5. “Su-Kanal Bağlantı Bölümünün Denetlenmesi” ile “Su-Kanal Bağlantısı Yapılması” işlemleri, sadece “Su Ve Kanal Başvurusu” olarak yapılacaktır.

6. İnşaata başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan “SGK Kayıt Başvurusu” işlemi vatandaş açısında yapı ruhsat izni alması ile birlikte otomatik olarak gerçekleştirilecek olup, bu işlem için vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmesi gerekmeyecektir. Konu ile ilgili yasal düzenleme TBMM’nin gündemindedir.

7. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi üzerinden belediyeler, vergi daireleri, tapu ve SGK idareleri arasında yapılacak protokoller sonrasında elektronik ortamda anlık veri paylaşımı yapılarak vatandaşlarımız bu kurumları dolaşarak belge edinmek zorunda kalmayacak. Belediyeye yapacağı tek müracaatla diğer belgeleri de elde etmiş olacaktır.

8. Belediyelerce her yıl belirlenen Emlak Vergisi değerleri 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi zorunlu hale getirilerek vatandaşlarımızın tapu alım-satım işleri yürütülürken tekrar belediyeye başvurmalarının önüne geçilmiş olacaktır.

E-BELEDİYE
E-Belediye sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra yukarıda ifade etmiş olduğumuz basitleştirme ve kolaylaştırmanın çok ötesine geçilecektir. Belediyelerin kendi içinde ve diğer kurumlarla yaptığı yazışma ve işlemler elektronik ortama taşınarak bütün belediye hizmetlerinde kalite ve hız arttırılmış olacaktır.

Her bir belediyenin ayrı ayrı yatırım ve harcamayla yaptığı elektronik hizmetler, İçişleri Bakanlığının desteği ile uygulamaya konularak hizmetlerde hem birlik ve standardizasyon hem de tasarruf sağlanacaktır. Konu ile ilgili yasal düzenleme TBMM’dedir.
Her yıl belediyelerin milyarlarca lira harcayarak yaptıkları elektronik hizmetler, çok daha ucuz şekilde hayata geçirilmiş olacaktır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İçişleri açıkladı: Türkiye e belediye sistemine geçiyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat