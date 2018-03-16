İçinden çıkanlar şok etti! İlk kez görüntülendi

YPG'li teröristlerden kurtarılan Afrin'in Kibar köyündeki kamp ilk kez görüntülendi. Anadolu Ajansı, YPG'nin sözde özel kuvvetler kampının enkaza dönmüş fotoğraflarını servis etti. Terör yuvasında yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı bulundu.

İçinden çıkanlar şok etti! İlk kez görüntülendi

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri 750 metre mesafede duruyor. Ellerin tetikte olduğu sınır hattında Afrin kent merkezi girişinde ise teröristlerin hendekler kazdığı ve toprak siperler oluşturduğu görüldü. YPG'li teröristlerden kurtarılan Afrin'in Kibar köyündeki kamp ilk kez görüntülendi. Anadolu Ajansı, YPG'nin sözde özel kuvvetler kampının enkaza dönmüş fotoğraflarını servis etti. Terör yuvasında yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı bulundu.

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İçinden çıkanlar şok etti! İlk kez görüntülendi

Türk savaş uçakları, Afrin'de hem siviller hem de YPG'li teröristler için havadan bildiri attı. 'Değerli Afrinli Kardeşlerimiz' ifadesiyle başlayan ilk bildiride, sivillere hitaben "Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. TRT radyosu dinleyin" denildi.

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İçinden çıkanlar şok etti! İlk kez görüntülendi

Londra merkezli uluslararası örgüt, Afrin merkezinden yüzlerce ailenin bu gece yarısı otobüs ve araçlarla ayrılmayı başardığını duyurdu. TSK ise, teröristlerin aksi yöndeki çabalarına rağmen kentten ayrılan sivillerin engelleri kazma-kürek ve elleriyle aştığı bir video paylaştı.

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İçinden çıkanlar şok etti! İlk kez görüntülendi

Bugün alınan köyler: Şeyh Bilal, Calğam, Cerhatlı, Kassem, Yukarı Meski, Aşağı Meski, Çoban, Kurdane, Arap Uşağı. Ayrıca stratejik önemdeki dört tepe de el değiştirdi.

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