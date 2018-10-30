İçinde bir tehlike gizli! Çok sağlıklı görünüyor ama...

Beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin asla tüketmediği yiyecekler... Kimi çok kalorili, kimi kimyasal dolu, kimi de sodyum... Uzmanlar bu yiyeceklerden uzak duruyor.

İçinde bir tehlike gizli! Çok sağlıklı görünüyor ama...

Hem lezzetten ödün vermek istemiyor hem de sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmek istiyorsunuz değil mi? Bu durumda uzmanların uyarılarına dikkat etmelisiniz. Reader's Digest dergisi ABD'nin tanınmış diyetisyenlere ve beslenme uzmanlarına asla yemediği ve yenmesini kesinlikle tavsiye etmediği yiyecekleri sormuş. İşte cevaplarından birkaçı...

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İçinde bir tehlike gizli! Çok sağlıklı görünüyor ama...

Yapay tatlandırıcı
Özellikle kalorisi az olduğu için yapay tatlandırıcı tercih ediyorsanız bir daha düşünün. Çünkü çok sayıda araştırma yapay tatlandırıcılarla dolu diyet içecekleri tüketmenin kilo almaya yol açtığına işaret ediyor.

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İçinde bir tehlike gizli! Çok sağlıklı görünüyor ama...

Mikrodalgada patlamış mısır
Hazır patlamış mısır paketlerinin içinde o kadar çok yapay kimyasal tatlandırıcı var ki... Patlamış mısır yemek istiyor fakat kolay yolunu arıyorsanız, bir avuç mısırı biraz zeytinyağı ve tuza bulayıp kesekağıdına koyarak mikrodalgaya attığınızda aynı sonucu elde edebilirsiniz.

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İçinde bir tehlike gizli! Çok sağlıklı görünüyor ama...

İşlenmiş et ürünleri
Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalıklarda çok fazla tüketiliyor ancak içindeki nitrattan karajenana çok sayıda kimyasal vücutta enflamasyona ve uzun vadede kolon kanserine neden olabiliyor.

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