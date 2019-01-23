İç sızlatan görüntü: Bir anda yer yığıldı!

EDİRNE'de talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak, geçimini sağlayan Recai T.'ye ait at, 1'inci Murat Mahallesine geldiğinde, açlık ve bitkinlik yüzünden yol kenarında yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerini arayarak, yardım istedi.

İhbarla gelen belediye ekipleri, yapılan ilk incelemede, güçsüz kalan atın kaburgalarının kırıldığını ve iç kanama geçirdiği belirledi. At, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne götürüldü.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin hayvanları yeterli besleyememesi nedeniyle bu tür olayların meydana geldiğini ve bunun çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen, düşkün bir hayvan çalıştırılması sonucunda büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın, bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken, ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulacak" diye konuştu.

  • Güncel 23 Ocak 2019 20:15
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