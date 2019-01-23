İç sızlatan görüntü: Bir anda yer yığıldı!

"BAKAMAYACAKLARI HAYVANLARI BİZE GETİRSİNLER": Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin hayvanları yeterli besleyememesi nedeniyle bu tür olayların meydana geldiğini ve bunun çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen, düşkün bir hayvan çalıştırılması sonucunda büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar.