İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

Barut ağacının iç kısmı zehirlidir. Bu yüzden bu kabuklar ağaçtan çıkarılınca iç kısımları iyice temizlenir. Eski medeniyetler bu kabukları tütsü niyetine kullanmışlardırBarut ağacının kabuklarının çıkardığı duman baş ağrısına, mide bulantısına ve uyku problemine iyi geldiği için bu yöntemi kullanırlarmış. Bazı yörelerde bu kabuklara acı cehre ve akdiken denilir.