İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

Ağaçların doğaya olduğu kadar, kabuklarının da insanlara faydalı olduğunu biliyoruz. Hele ki barut ağacının insanlara olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

Barut ağacının iç kısmı zehirlidir. Bu yüzden bu kabuklar ağaçtan çıkarılınca iç kısımları iyice temizlenir. Eski medeniyetler bu kabukları tütsü niyetine kullanmışlardırBarut ağacının kabuklarının çıkardığı duman baş ağrısına, mide bulantısına ve uyku problemine iyi geldiği için bu yöntemi kullanırlarmış. Bazı yörelerde bu kabuklara acı cehre ve akdiken denilir.

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İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

Uzmanlar bu kabuğun taze iken tüketilmemesi gerektiğini aksi halde ciddi zehirlenmeye neden olabileceğini vurguluyor. İşte barut ağacı kabuğunun faydaları...

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İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

- Makat bölgesinde oluşan basurun doğal ilacıdır.
- Sindirimi düzenleyerek kabızlık riskini azaltır.
- Çıban ve kesik tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır.

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İç kısmı zehirli olan barut ağacının kabukları her derde deva!

- Karaciğerin zarının yenilenmesini destekler ev aynı zamanda zararlı toksinlerden arınmasını destekler.
- Parazitlerin oluşumunu engelleyerek bağırsak sağlığını korur. Ayrıca gaz ve şişliği engeller.
- Antispazmodik etkisi olan bu kabukların kaslarda oluşan spazmları hafifletir.

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