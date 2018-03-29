İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu. Bailey Davis, kendisine uygulanan bu kuraldan dolayı kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu.

İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti. Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu. Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in işine son verildiği açıklandı.

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İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

Sosyal medya hesabı Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden Bailey Davis ise, NFL’e dava açtı. Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu. Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.

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İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

İşte 22 yaşındaki Bailey Davis'in işinden kovulmasına sebep olan o paylaşım

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İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

Bailey Davis'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

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