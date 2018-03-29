İç çamaşırıyla verdiği poz işinden etti!

22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti. Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu. Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in işine son verildiği açıklandı.

Sosyal medya hesabı Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden Bailey Davis ise, NFL’e dava açtı. Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu. Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.