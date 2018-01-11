İç çamaşırından çıkanlar şok etti! Yakayı eleverdi

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilin sürücüsünün 'Baron' yazan iç çamaşırının gizli bölmesinden 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain ele geçirildi. Zanlıyı ararken iç çamaşırının içine yapılan özel cepten uyuşturucu çıkması polisi bile şaşkına çevirdi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldiği gün "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız" mesajını verdikten sonra polis 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar yapmaya başladı. Hiç kimsenin beklemediği anda ve yerde uygulama yapan polis özellikle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına aman vermiyor. Polis yine yaptığı bu şok uygulamalarının birinde bir otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis sürücünün hareketlerinden şüphelenerek bu kez de sürücü A.K.'nın detaylı üst aramasını yapmaya başladı.