İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

Albümleri, televizyon programları ve sempatik kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Barış Manço, bundan 19 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Usta sanatçıyı ölümünün 19. yılında sevenleri unutmadı. Bir çok ünlü isim, sosyal medya hesabında Manço'yla ilgili paylaşımlar yaptı. Fakat İbrahim Tatlıses'in Barış Manço'yla ilgili bir anısı, en çok dikkat çeken paylaşım oldu. Tatlıses, yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini söyledi. İşte Tatlıses’in o paylaşımı...

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İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı… Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA… Kimseler seni unutmadı be USTA… Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH’ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA… Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum’da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi… Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA…”

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İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

1943'te dünyaya gelen Barış Manço, hayatı boyunca pek çok ilkleri gerçekleştirdi ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını attı. Gelin hep birlikte Barış Manço'nun yaşam öyküsüne bir göz atalım...

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İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

BARIŞ MANÇO KİMDİR? Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

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