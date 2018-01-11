İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti. SHOW TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına açıklamalarda bulunan Tatlıses artık İzmirli olduğunu belirterek "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm araya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem." şeklinde konuştu.

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İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

'Allah'tan umudunu kesmedim' diyen ünlü türkücü, "Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi (Ayşegül Yıldız) olabilir. Önemli tekliflerim olabilir. Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

Seda Sayan'ın programına konuşan türkücü İbrahim Tatlıses, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Ayşegül Yıldız ile yeniden evlenmek istediğini açıkladı.
İbrahim Tatlıses, uzun süre birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

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