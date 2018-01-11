İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlenme teklifi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti. SHOW TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına açıklamalarda bulunan Tatlıses artık İzmirli olduğunu belirterek "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm araya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem." şeklinde konuştu.