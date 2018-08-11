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İbrahim Tatlıses'ten dolar paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten dolar paylaşımı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son günlerde yükseliş gösteren dolar ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nı yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 15:30 - Güncelleme: 11-08-2018 15:30

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses doların yükselişi ve Türkiye gündemi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu bir videoyu paylaşan Tatlıses, "Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Tatlıses'in paylaşımı şu şekilde:

"ZOR GÜNLER GEÇECEK, BU ÜLKE NELER GÖRDÜ"

"Sayın BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içeriden ve dışarıdan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın...

Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son!!!
Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • darbeli matkap 11 Ağustos 2018 15:51 ne yaparsan yap seni milletvekili yapmaz..havada bulut sen bu işi unut yağcılığa gerek yok

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