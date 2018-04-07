İbrahim Tatlıses'ten Afrin çıkışı: Korkudan gelemediler

İbrahim Tatlıses önceki akşam eski eşi Derya Tuna’nın ortağı olduğu mekanda, aralarında yakın dostu Aydemir Akbaş’ın da bulunduğu bir grup arkadaşıyla akşam yemeği yedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, “Bir laf ettim, yanlış anlaşıldı. Ben şirketimi satmıyorum, Seyrantepe’deki binamı satıyorum. Şirketimi de fabrikayı da İzmir’e taşıyorum. Orada üretim yapıp ürettiğimiz lezzetleri her yere dağıtacağız” dedi.

Muhabirlerin, “Demet Akalın gibi bazı ünlüler, organizasyonlara hep aynı sanatçıların gitmesine veryansın ediyor” demesi üzerine Tatlıses, “Herkese davetiye gitmiş. Yusuf yusuf edip gelmedi kimse. Korkudan gelemediler. İşin gerçeği bu” dedi.

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