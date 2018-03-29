İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına adı karışmıştı! Hayatını kaybetti

1990 yılında ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in vurulma olayına adı karışan Zaza Şehmuz, hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına adı karışmıştı! Hayatını kaybetti

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Zaza Şehmuz olarak bilinen Şehmuz İlgin, hayatını kaybetti. Aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi ünlü isimler olan sanatçılara albüm yapan Şehmuz İlgin, 70 yaşındaydı. Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı. İlgin, yarın Diyarbakır Ulu Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına adı karışmıştı! Hayatını kaybetti

Şehmuz İlgin'in vefat haberiyle alakalı herhangi bir yorum ya da paylaşımda bulunmayan İbrahim Tatlıses'in konuyla alakalı sessizliği devam ederken sanat dünyasında birçok isimle çalışmış 70 yaşındaki müzik dünyasının önemli isminin cenazesi yarın defnedilecek. Cenaze namazı Diyarbakır Ulu Cami'nde kılınacak.

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İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına adı karışmıştı! Hayatını kaybetti

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İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına adı karışmıştı! Hayatını kaybetti

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