İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

BABASI İbrahim Tatlıses'in yeni şarkı için stüdyoya girdiğini ve kendisinin de şarkıyı dinlediğini belirten Dilan Çıtak, gazetecilere ilginç açıklamalar yaptı. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses ile düet yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Benim sesim babamın sesinden güçlü" iddiasında bulundu...