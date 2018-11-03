İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

İBRAHİM Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, ilginç bir açıklamaya imza atarak, "Benim sesim babamın sesinden güçlü" iddiasında bulundu...

İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

BABASI İbrahim Tatlıses'in yeni şarkı için stüdyoya girdiğini ve kendisinin de şarkıyı dinlediğini belirten Dilan Çıtak, gazetecilere ilginç açıklamalar yaptı. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses ile düet yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Benim sesim babamın sesinden güçlü" iddiasında bulundu...

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İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı Atiye Sokak'ta görüntülendi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Dilan Çıtak, "Heves ettim. Ben de Cadılar Bayramı münasebetiyle yüzümü arkadaşlarıma boyattım" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

"Babam İbrahim Tatlıses stüdyoya giriyor" diyen Dilan Çıtak, " Şarkıyı dinledim, biliyorum. O şarkıyı yaptığı zaman yıkılacak ortalık. İbrahim Tatlıses geri dönmedi, zaten bir yere gitmemişti" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in kızından babasıyla ilgili ilginç açıklama...

Dilan çıtak, muhabirlerin "Babanız ve kardeşiniz İdo'yla düet yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla ise şaşırttı:

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