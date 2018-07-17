İbrahim Tatlıses'in hapis cezasıyla yargılandığı davada sürpriz karar!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in İstabul Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Tatlıses tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in İstabul Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Ancak İbrahim Tatlıses, hukukçu anne - kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu. Bildiğiniz üzere 2014 yılında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses’in de yer aldığı grup arasında 2014'te tartışmalar yaşanmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Twitter

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KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ: İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti. İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAM’ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan’ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan’ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, “Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Twitter

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Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAM’ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti” şeklindeki paylaşımda bulundu.



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