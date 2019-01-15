İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses, annesini kaybetti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bahçelievler’deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Leyla Tatlı, bugün öğlen saatlerinde hayata gözlerini yumdu.