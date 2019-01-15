İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti, ünlü sanatçı annesinin ölüm haberini ve cenaze töreni hakkındaki bilgiyi instagramdan paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses, annesini kaybetti.

118
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bahçelievler’deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Leyla Tatlı, bugün öğlen saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

218
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

CENAZE TÖRENİ YARIN : Annesinin vefat haberini alan Tatlıses, apar topar hastaneye gitti. Leyla Tatlı’nın cenazesi yarın ikindi namazıyla kaldırılacak. Cenaze namazı Zincirlikuyu camiinde kılınacak ve Leyla Tatlı Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

318
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti! Tatlıses bu mesajı attı

HABERİ BÖYLE DUYURDU : Ünlü sanatçı annesinin ölüm haberini "Baş tacım kıymetli anam Leyla Sultan'ım hakkın rahmetine kavuşmuştur acımız çok büyüktür' diyerek duyurdu.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro