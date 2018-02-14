İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

Uzun zamandır kanserle mücadele Türk Halk Müziğinin yeşil gözlü kraliçesi Nuray Hafiftaş, bugün hayatını kaybetti. 53 yaşındaki usta sanatçının ölümü ünlüler camiasını yasa boğdu. İşte ünlülerin Nuray Hafiftaş paylaşımları...

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

Uzun zamandır kanserle mücadele Türk Halk Müziğinin yeşil gözlü kraliçesi Nuray Hafiftaş, bugün hayatını kaybetti. 53 yaşındaki usta sanatçının ölümü ünlüler camiasını yasa boğdu. Bir çok ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin Nuray Hafiftaş'ın ardından yaptıkları paylaşımlar...

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İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

MEHMET ALİ ERBİL: Acı haberi alan Mehmet Ali Erbil, ınstagram hesabından Nuray Hafiftaş'ın bir fotoğrafını paylaşarak altına "canım kardeşim nurlar içinde uyu" notunu düştü.

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İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

HAKAN PEKER: Hakan Peker de usta sanatçının bir fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle üzüntüsünü dile getirdi; "Sevgili dostum arkadaşım Nuray hafiftaş'a Allahtan rahmet diliyorum. Çok erken kaybettik. Daha çok söyleyecek türküsü vardı."

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İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

EMRAH: Emrah ise Hafiftaşla birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
"Arkadaşımı kaybettim, yüreği güzel kadife sesli arkadaşımı... Perişanım şu anda. Ahh be Nuray'ım ya! İçim yandı, gözyaşlarım aktı yüreğim ağladı bu hayata ebediyen gözlerini yumduğunu öğrendiğim an... Mekanın cennet olsun Nuray. Emin ol bu hayatta arkadaş olarak en çok özleyeceklerimdensin. Ruhun şad olsun."

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