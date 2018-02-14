İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm: Şu an kahroluyorum

Uzun zamandır kanserle mücadele Türk Halk Müziğinin yeşil gözlü kraliçesi Nuray Hafiftaş, bugün hayatını kaybetti. 53 yaşındaki usta sanatçının ölümü ünlüler camiasını yasa boğdu. Bir çok ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin Nuray Hafiftaş'ın ardından yaptıkları paylaşımlar...

HAKAN PEKER: Hakan Peker de usta sanatçının bir fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle üzüntüsünü dile getirdi; "Sevgili dostum arkadaşım Nuray hafiftaş'a Allahtan rahmet diliyorum. Çok erken kaybettik. Daha çok söyleyecek türküsü vardı."

EMRAH: Emrah ise Hafiftaşla birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

"Arkadaşımı kaybettim, yüreği güzel kadife sesli arkadaşımı... Perişanım şu anda. Ahh be Nuray'ım ya! İçim yandı, gözyaşlarım aktı yüreğim ağladı bu hayata ebediyen gözlerini yumduğunu öğrendiğim an... Mekanın cennet olsun Nuray. Emin ol bu hayatta arkadaş olarak en çok özleyeceklerimdensin. Ruhun şad olsun."