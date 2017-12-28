İbrahim Tatlıses : ' Yürüyorum ya daha ne olsun'

Yaklaşık bir yıl önce İzmir’e yerleşen İbrahim Tatlıses, ziyaret için İstanbul’a geldi. Önceki akşam Seyrantepe’deki Tatlıses Kebap’tan çıkarken görüntülenen ünlü türkücü, sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine Magazin D kameralarına şöyle dedi: “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun. Allah’tan ümit kesilmez. Beni mağaradan çıkarıp saraya oturttu. Uçak verdi, villa verdi. Onlar güzeldi de bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince.”

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