İbrahim Tatlıses üçüncü kez dede oluyor!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses cephesinden müjdeli haber! Ünlü türkücü bir kez daha dede oluyor. Sanatçının, Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde üçüncü kez anne olacak.Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; 2008 yılında işadamı Volkan Akkaş ile evlenen Melek’in 5 aylık hamile!Akkaş çiftinin 4 yaşında Kemal Ali ve 8 yaşında Efe adında iki oğlu var.
Hatırlanacağı gibi İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler sarf edip telefonu kapattı.
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