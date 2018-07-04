İbrahim Tatlıses üçüncü kez dede oluyor!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses cephesinden müjdeli haber! Ünlü türkücü bir kez daha dede oluyor. Sanatçının, Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde üçüncü kez anne olacak.Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; 2008 yılında işadamı Volkan Akkaş ile evlenen Melek’in 5 aylık hamile!Akkaş çiftinin 4 yaşında Kemal Ali ve 8 yaşında Efe adında iki oğlu var.