İbrahim Tatlıses tarih verdi "Allah bana yürü ya kulum diyecek"

İbrahim Tatlıses tarih verdi

Önceki gece objektiflere takılan İbrahim Tatlıses sağlığıyla ilgili sorulara, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” diye yanıt verdi. Öte yandan usta sanatçı, “İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum’ diyecek. Allah’tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince” şeklinde konuştu. Peki İbrahim Tatlıses'e ne olmuştu? Gelin Hep birlikte geçmişe bir yolculuk yapalım.

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İbrahim Tatlıses tarih verdi

14 Mart 2011 tarihinde ünlü sanatçı, Beyaz TV binasından çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Arabasına bindikten kısa bir süre başka bir araç tarafından önü kesilen ve 11 el ateş edilen Tatlıses, başından vurulmuştu. Ardından uzun süre Amerika'da kalan Tatlıses, orada tedavi gömüştü. Sol tarafı bir dönem felç kalan sanatçı, geçirdiği operasyonlarla hareket kabiliyetini büyük ölçüde yeniden kazandı.

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İbrahim Tatlıses tarih verdi

14 Mart 2011 tarihinde ünlü sanatçı, Beyaz TV binasından çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Arabasına bindikten kısa bir süre başka bir araç tarafından önü kesilen ve 11 el ateş edilen Tatlıses, başından vurulmuştu. Ardından uzun süre Amerika'da kalan Tatlıses, orada tedavi gömüştü. Sol tarafı bir dönem felç kalan sanatçı, geçirdiği operasyonlarla hareket kabiliyetini büyük ölçüde yeniden kazandı.

34
İbrahim Tatlıses tarih verdi

14 Mart 2011 tarihinde ünlü sanatçı, Beyaz TV binasından çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Arabasına bindikten kısa bir süre başka bir araç tarafından önü kesilen ve 11 el ateş edilen Tatlıses, başından vurulmuştu. Ardından uzun süre Amerika'da kalan Tatlıses, orada tedavi gömüştü. Sol tarafı bir dönem felç kalan sanatçı, geçirdiği operasyonlarla hareket kabiliyetini büyük ölçüde yeniden kazandı.

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