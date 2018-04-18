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İbrahim Tatlıses için yazılan şarkı stüdyoyu kendinen geçirdi

Erol Aşkın Güneşi isimli şarkıcı, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için yazdığı şarkıyı seslendirdi. Gerek şarkının sözleri, gerekse şarkıcının performansı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA DİNLETTİLER: Dinleyenleri kendinden geçiren performans, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da işlendi.

Konuyu işledikten sonra Bircan İpek, şarkının çalınmasını istedi. Bu esnada program yorumcularının hareketleri görülmeye değerdi.

İBRAHİM TATLISES NEREDE?  İzmir'in Bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev alan İbrahim Tatlıses çalışmalarını burada sürdürüyor. 

  • Medya 18 Nisan 2018 15:27
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