İbrahim Tatlıses fena patladı: Herkes terbiyesiz olmuş

Yaklaşık bir haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan Mehmet Ali Erbil’in önceki günkü ziyaretçileri arasında İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar da vardı. Tatlıses çıkışta sitemkar konuştu. Tatlıses, “Beni zaten iki kişi arıyor; Hülya Avşar ve Sibel Can. Bunlar benim gerçek dostum, diğerleri sevmediğim tipler. Piyasa bunlarla dolu, pirinç gibi ayıklayamıyorsun.'' dedi.

''HERKES TERBİYESİZ OLMUŞ'': ''Kimseye ihtiyacım yok ama insan yalandan da olsa bir hâl hatır sorar.'' diyen Tatlıses, ''Herkes çok terbiyesiz olmuş. İbrahim Tatlıses hastane çıkışında, “Mehmet Ali çok eski dostumdur. Allah’ım onu bize bağışlasın. Zaten güzel haberlerini de aldık. Ayağa kalkacak ve aramıza katılacak” ifadelerini kullandı.