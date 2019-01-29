İbrahim Tatlıses çılgına döndü: Annem öldü pavyona mı gittim

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda tedavi gören annesi Leyla Tatlı, geçtiğimiz hafta vefat etmişti. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazında Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ayakta durmak zorlanmıştı. Büyük bir izdihamın yaşandığı cenaze töreninde Tatlıses bir sandalyeye oturarak gelen taziyeleri tek tek kabul etmişti.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ: İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda eleştiri aldı. Annesinin vefatının ardından İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses'in takipçileri o paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu.
"ANNEM ÖLDÜ PAVYONA MI GİTTİM?": Bir sosyal medya kullanıcısı Tatlıses'e, "Daha kaç gün önce annen öldü sayın İbrahim Tatlıses, ayıp!" yorumunu yaptı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmayarak, "Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!" sözleriyle isyan etti.
TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU: İbrahim Tatlıses camide annesinin tabutunun başında gözyaşlarına boğulmuştu. Tatlıses'i cenazede sanatçı dostları Orhan Gencebay, Hülya Avşar, Nur Yerlitaş, Gülben Ergen, Ajda Pekkan gibi sanatçılar yalnız bırakmamıştı.
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