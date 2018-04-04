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İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Seyrantepe'de bulunan binasını 15 milyon dolara satılığa çıkardı. Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 08:50 - Güncelleme: 04-04-2018 08:50

İki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

TURİZM İŞİNE GERİ DÖNÜYOR
Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • selim 04 Nisan 2018 09:20 gereğini yapın bu hainler için

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