İbrahim Tatlıses annesinin cenaze töreninde yıkıldı!

İbrahim Tatlıses'in dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazında Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ayakta durmak zorlandı. Büyük bir izdihamın yaşandığı cenaze töreninde Tatlıses bir sandalyeye oturarak gelen taziyeleri tek tek kabul etti.