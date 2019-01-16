İbrahim Tatlıses annesinin cenaze töreninde yıkıldı!

TATLISES AYAKTA DURAMADI : Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazında Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ayakta durmak zorlandı. Büyük bir izdihamın yaşandığı cenaze töreninde Tatlıses bir sandalyeye oturarak gelen taziyeleri tek tek kabul etti.

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