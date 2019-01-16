İbrahim Tatlıses annesinin cenaze töreninde yıkıldı!

İbrahim Tatlıses'in dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TATLISES AYAKTA DURAMADI : Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazında Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ayakta durmak zorlandı. Büyük bir izdihamın yaşandığı cenaze töreninde Tatlıses bir sandalyeye oturarak gelen taziyeleri tek tek kabul etti.
TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: İbrahim Tatlıses camide annesinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Tatlıses'i cenazede sanatçı dostları Orhan Gencebay, Hülya Avşar, Nur Yerlitaş, Gülben Ergen, Ajda Pekkan gibi sanatçılar yalnız bırakmadı.
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