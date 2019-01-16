İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı,son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Leyla Tatlı'nın cenazesine Orhan Gencebay, Yılmaz Morgül, Nur Yerlitaş, ve Hakan Altun gibi birçok isim katıldı. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlanan İbrahim Tatlıses ise cenaze namazı sırasında özel minibüsünün içerisinde bekletildi. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da cenazeye katılarak Tatlıses'e destek oldu.