İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Erol Köse, İbrahim Tatlıses'ten izin almadan piyasaya sürdüğü 'Tatlıses Klasiği' albümü sebebiyle mahkame tarafından tazminat ödemeye mahkum oldu. İbrahim Tatlıses, faiziyle birlikte 166 bin liralık icra başlattı

İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Prodüktör Erol Köse, İbrahim Tatlıses'in eski eserlerinden oluşan 'Tatlıses Klasiği' adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğü için Tatlıses ile mahkemelik oldu. Kendisinden izin alınmadan eski türkülerinin yeniymiş gibi yayımlandığını iddia eden İbrahim Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

ŞİMDİLİK 35 BİN TL İSTEDİ: İbrahim Tatlıses dilekçede, "Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, 'Tatlıses Klasiği' albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

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İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Albümde şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca İbrahim Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına da karar verdi.

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