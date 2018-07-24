İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Prodüktör Erol Köse, İbrahim Tatlıses'in eski eserlerinden oluşan 'Tatlıses Klasiği' adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğü için Tatlıses ile mahkemelik oldu. Kendisinden izin alınmadan eski türkülerinin yeniymiş gibi yayımlandığını iddia eden İbrahim Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
ŞİMDİLİK 35 BİN TL İSTEDİ: İbrahim Tatlıses dilekçede, "Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, 'Tatlıses Klasiği' albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
Albümde şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca İbrahim Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
Albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına da karar verdi.
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