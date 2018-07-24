İbrahim Tatlıses albümü Erol Köse'ye pahalıya patladı!

Albümde şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca İbrahim Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.