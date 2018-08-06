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İbrahim Kutluay’ın sözlerine Demet Şener cephesinden cevap

Geçen hafta teve2'deki '2. Sayfa'ya katılan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan ayrılma sürecini anlatırken ''Evden gönderdim ama gitmedi. Annemle odamızı kilitleyip uyuyorduk'' demişti.

'SUSMAM DOĞRU SÖYLEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ' Geçen gün İbrahim Kutluay'ı Bebek'te bir mekan çıkışı gören gazeteciler, eski basketbolcuya Demet Şener'in bu sözlerini hatırlattı.

İbrahim Kutluay şu açıklamayı yaptı: ''Öyle bir şey yok. Benim her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor.''

o Bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Şener'in avukatı Aslı Çelik de İbrahim Kutluay'ın sözlerine cevap verdi.

Aslı Çelik açıklamasında ''Demet Şener'in söylediği her şey doğrudur. Durum zaten yeterince zor, müvekkilim çok üzüldü. Anlatılanlar doğru değil" dedi.

  • Medya 06 Ağustos 2018 16:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • s.s 06 Ağustos 2018 17:02 Boşanmayı magazin konusu yapmayın. Bitti artık. İşine bak. Asil olun biraz.

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