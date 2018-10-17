İbrahim Kutluay, Edwina Sponza ile sobelendi

Eski manken Demet Şener'le boşanma davası süren İbrahim Kutluay, 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Edwina Sponza'yla dün objektife yakalandı. İkili, Kutluay'ın Gümüşsuyu'ndaki evinden çıkarken görüntülendi.

Bugüne kadar görüntülenmemek için köşe bucak kaçan ikili, yakayı ele verdi. Evden çıkınca tedbir amacıyla ayrı ayrı yönlere giden Kutluay'la sosyetik yogacı, aynı kadraja girmekten kurtulamadı.



BOŞANDILAR

2005'te Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenip 11 yıllık evliliklerini İrem ve Ömer adında iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay aylar önce boşandı.

1 MİLYON 350 BİN TL TAZMİNAT Mahkeme, İbrahim Kutluay’ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

AYLIK 13 BİN TL NAFAKA

Şener, aylık nafaka olarak 13 bin TL alacak. Baba İbrahim Kutluay çocukları için de ayda 14 bin TL ödeyecek.