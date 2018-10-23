  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İbrahim Karagül'den kan donduran iddia! Kaşıkçı’dan sonra başkaları da...

İbrahim Karagül'den kan donduran iddia! Kaşıkçı’dan sonra başkaları da...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün ortaya çıkması bütün dünyada şoke etkisi yarattı. Bütün ülkeler Suudi Arabistan'a tepkilerini dile getirirken, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'den kan donduran bir iddia daha geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:27 - Güncelleme: 23-10-2018 09:27

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Kaşıkçı cinayeti ellerinde patlamasaydı, daha çok kişi bu şekilde yok edilecekti. Üstelik bu kişiler sadece S. Arabistan vatandaşlarıyla da sınırlı değildi. Bu liste ellerindedir" dedi.

İbrahim Karagül, "Kaşıkçı'dan sonra başkaları da öldürülecekti Selman-Zaid projesinin Türkiye ayağı neydi? Erdoğan bugün nasıl bir açıklama yapacak? Selman'ı Trump bile kurtaramaz artık.." başlığıyla yayımlanan yazısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ORTAK ÇALIŞTILAR: "Kim ne derse desin, bu cinayette ya da bu operasyonda S. Arabistan, BAE, Mısır, İsrail istihbaratı ortak çalışmıştır. Olay ABD istihbaratının bilgisi hatta dahli ile yürütülmüştür. Daha önce birçok bölge ülkesinde yapılanlara benzer bir cürüm bu sefer Türkiye'de işlenmiş ancak Türkiye tarafından suçüstü hali yapılmıştır" diyen Karagül, devamında "Başkaları da öldürülecekti. Kudüs'ü, Mekke-Medine'yi satan adamlardır bunlar" ifadesini kullandı. 

BÖLGEYE YAPILAN OPERASYONLARDAN SADECE BİRİ: Karagül, şu görüşleri dile getirdi: Kim ne derse desin cinayet, Muhammed Bin Selman, BAE'li Muhammed Bin Zaid ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner üçlüsü üzerinden bütün bölgede yürütülen yeni proje kapsamında işlenmiştir. Bu cinayet proje kapsamındaki icraatlardan sadece biridir. Suudi muhalefetine, bu projeye bölge genelinde muhalefet edenlere yönelik operasyonlardan sadece biridir.

BİR ÇOK KİŞİ YOK EDİLECEKTİ: Kaşıkçı cinayeti ellerinde patlamasaydı, daha çok kişi bu şekilde yok edilecekti. Üstelik bu kişiler sadece S. Arabistan vatandaşlarıyla da sınırlı değildi. Bu liste ellerindedir.

PROJE ÇOK CİDDİ YARA ALDI: ABD-İsrail hattı bölgesel denetimini sağlamlaştırma adına uygulamaya konulan bu projenin "görünür" ilk icraatı Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kullanılmasına dair süreçtir. Türkiye'nin dünyayı ayağa kaldırmasıyla proje çok ciddi yara aldı. S. Arabistan, BAE, Mısır, İsrail ve ABD ekseninde Kudüs dışında Mekke ve Medine üzerine de hazırlıklar yapıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın konuşması her şeyi özetliyor

İşte Cemal Kaşıkçı'nın dublörü! Kıyafetlerini giyip saatini ve gözlüğünü takıp..

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İbrahim Karagül'den kan donduran iddia! Kaşıkçı’dan sonra başkaları da... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 09:43 Suudi kralının Vehhabi ailesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk vatandaşlarına karşı daha önceden var olan düşmanlık;kaşıkçı olayından sonra çok daha büyük bir büyük bir öfke,kin ve düşmanlığa dönüştü...Bu kafirler Hac sırasında vatandaşlarımıza her türlü suç isnat edebilir,tutuklayabilir ve daha fazlasını yapabilirler...

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro