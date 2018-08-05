İbrahim Kalın'dan Maduro'ya mesaj: Güçlü ol dostum

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü drone ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 asker yaralanırken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olayı kınayarak Venezüella halkı ve Maduro'nun yanında olduklarını belirtti.

Saldırının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, Maduro'yla çektirdikleri bir fotoğrafı, 'Stay strong mi amigo' (Güçlü ol dostum' mesajıyla paylaştı.