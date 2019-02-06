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İbrahim Kalın'dan Macron'un soykırım kararına sert tepki

İbrahim Kalın'dan Macron'un soykırım kararına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını kınadı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 11:41 - Güncelleme: 06-02-2019 11:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi. Fansa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine "Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini açıklamıştı.

"TÜRKİYE AÇISINDAN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın açıklaması şöyle:
"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur.
 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

"ÜLKESİNDE SORUNLAR YAŞAYAN MACRON'UN GÜNÜ KURTARMA GAYRETLERİ"
Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sn Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz.

Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 12:49 SIDDETLE KINADI YINE HELAL VALLAH.DIPLOMASIDE CIGIR ACTINIZ

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