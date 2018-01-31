  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması! Hedefimiz...

İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması! Hedefimiz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütüldüğünü bildirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-01-2018 14:09 - Güncelleme: 31-01-2018 14:09

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde, planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Harekat kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Kalın, "Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor." ifadesini kullandı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI: Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil kayıpların yaşanmaması için tüm önlemleri aldığına değinen Kalın, harekatın sadece sınır güvenliğini değil aynı zamanda Afrin halkının da barış, huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Kalın şunları kaydetti: "Suriye topraklarının DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimizin inayeti ve milletimizin duası askerlerimizle beraberdir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması! Hedefimiz... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat