İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması! Dalgalanmanın Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi yok

İbrahim Kalın basın toplantısında son dakika açıklamalarda bulunuyor. Kalın döviz kurlarında yaşanan hareketliliği değerlendiriyor.

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Son günlerde ABD yönetiminin gayrimeşru kararları nedeniyle Türk ekonomisinde de dalgalanmalar oldu. Büyük oranda ekonomik savaş çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımları gördüm. Ama son günlerde aldığımız tedbirler çerçevesinde iyiye doğru gidişin başladığını görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Dünyada en güçlü bankacılık sistemlerine sahip olan ülkelerden biri Türkiye'dir.

TÜRKİYE KİMSE İLE EKONOMİK SAVAŞTAN YANA DEĞİL:Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir ama kendisine yönelik bir saldırı olduğunda da tepkisiz kalması sözkonusu değildir. Sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden Rusya'ya, İran'a kadar Trump'a tepkilerin gelmeye başladığını görüyoruz. T

İYİYE GİDİŞİN DEVAMINI BEKLİYORUZ: Trump yönetiminin zaman zaman iç siyasi sıkıntılardan kaynaklanan refleksle dışarıda sorunlar yarattığını söylemek gerekir. Başka ülke ve kuruluşlarla gerilim içerisine girdiğini gördük. Bu dünyanın ekonomik dengelerine zarar verdiği açık bir şekilde ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarındaki iyi gelişmede tedbirlerin iyi alındığını göstermektedir. İşsizlik oranındaki düşüş de bunu göstermektedir. Bu iyiye gidişin devamını bekliyoruz