İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması! Dalgalanmanın Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi yok

İbrahim Kalın basın toplantısında son dakika açıklamalarda bulundu. Kalın, döviz kurundaki dalgalanmalara dikkat çekerek "Dalgalanmanın Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi yok. Türkiye kimseyle ekonomik bir savaşta değil, alınan tedbirlerle iyiye gidiş başladı ve sürecek" dedi. F-35'ler konusunda gerekirse hukuki yollara başvurulacağını belirtti.

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları: Son günlerde ABD yönetiminin gayrimeşru kararları nedeniyle Türk ekonomisinde de dalgalanmalar oldu. Büyük oranda ekonomik savaş çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımları gördüm. Ama son günlerde aldığımız tedbirler çerçevesinde iyiye doğru gidişin başladığını görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Dünyada en güçlü bankacılık sistemlerine sahip olan ülkelerden biri Türkiye'dir.

TÜRKİYE KİMSE İLE EKONOMİK SAVAŞTAN YANA DEĞİL: Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir ama kendisine yönelik bir saldırı olduğunda da tepkisiz kalması sözkonusu değildir. Sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden Rusya'ya, İran'a kadar Trump'a tepkilerin gelmeye başladığını görüyoruz. T

İYİYE GİDİŞİN DEVAMINI BEKLİYORUZ: Trump yönetiminin zaman zaman iç siyasi sıkıntılardan kaynaklanan refleksle dışarıda sorunlar yarattığını söylemek gerekir. Başka ülke ve kuruluşlarla gerilim içerisine girdiğini gördük. Bu dünyanın ekonomik dengelerine zarar verdiği açık bir şekilde ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarındaki iyi gelişmede tedbirlerin iyi alındığını göstermektedir. İşsizlik oranındaki düşüş de bunu göstermektedir. Bu iyiye gidişin devamını bekliyoruz

ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ: Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi konusunda kararlar alındı. Bu tepkileri vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir ancak kurumlarıyla bu saldırıları püskürtmek için gereken adımları atacaktır.

AB LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME: Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelecek. Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunun bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün öğleden sonra Sayın Merkel ile, yarın da Sayın Makron'la telefon görüşmesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eylül başında Kırgızistan'a bir ziyareti gerçekleşecek.

ABD ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI: Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşın bir neticesinin olması gayet normal. Vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi bizim beklentimizdir.

ABD’NİN F-35 RAPORU: Trump’ın imzaladığı bu madde büyük bir paketin içinde yer alan bir madde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Türkiye F-35’lerin sadece müşterisi değil projenin ortağıdır. Taraflarından birisidir.Şu ana kadar da üzerine düşüne sorumluluklar çerçevesinden ödemeler yapmıştır. Gerekirse Türkiye hukuki yollara gider. Umarız iş bu noktaya gelmez. Türkiye’ye yönelik bu tür tehditlerle mesafe alınamayacağını herkesin bilmesi gerekir.

MİLLİ PARALARLA TİCARET: Bunu sadece Rusya Çin, İran ile değil başka ülkelerle görüştük görüşmeye devam ediyoruz. Bunu başka ülkelerle de yapabiliriz. Bu sadece Türkjiye’den gelen bir talep değil. Doları tehdit olarak kullanmak isteyen ABD yönetimine karşı bu arayışın başladığını görüyoruz. Dolar baskısından kurtulmak için kendi milli paramızla ticaret şeklinde olur başka alanlarda olur çalışmalar devam edecek.

TÜRKİYE YENİ BİR YAPTIRIM KARARI ALIR MI: Şu ana kadar bize gelen bir bilgi mevcut değil. Türk ekonomisi dünyaya entegre olmuş bir ekonomidir. Burada yaşanacak bir daralma sadece Türkiye’yi etkilemez. Bu adeta bir kelebek etkisiyle herkesi etkiler.

Amerika malı temizlik ürünleri hangisi ABD menşeli deterjan listesi

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?